Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Kırıkkale – Ankara otoyolu üzerinde gerçekleşen trafik kazada trafikten dolayı ani fren yapan sürücünün arkasında bulunan 4 araç yolların ıslak olması nedeni ile kaydı ve 5 araç kaza yaptı.

Trafik kazası saat 22:15 sularında Kırıkkale – Ankara otoyolu üzerinde gerçekleşti. Yetkililerden alınan bilgilere göre M.Ş.’nin kullandığı 60 NL 939 plakalı araç sol şeritten giderken trafik nedeni ile ani fren yaptı. Ani fren yapması nedeni ile arkasında bulunan araçlarda ani fren yaparken A.A.’nın kullandığı 31 ABN 251 plakalı araç sürücü yolların ıslak olması nedeni ile kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın birbirine girdiği trafik kazası sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi gönderildi.

Polis ekipleri oluşan uzun trafiği tekrar açabilmek için büyük çaba sarf ederken ambulans ekipleri kazaya karışan araçlarda bulunan hafif yaralı vatandaşlarla ilgilendi. 5 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.