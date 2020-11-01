İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Kırıkkale'de Ankara otoyolu üzerinde sol şeritte ilerleyen bir araç trafik ve kaygan yol nedeni ile ani fren yaptı. Arkasında bulunan araçlarında ani fren yapması sonrasında 5 araç birbirine girdi. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri gönderilirken can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

01 Kasım 2020 Pazar 21:10
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Takip Et:

Kırıkkale – Ankara otoyolu üzerinde gerçekleşen trafik kazada trafikten dolayı ani fren yapan sürücünün arkasında bulunan 4 araç yolların ıslak olması nedeni ile kaydı ve 5 araç kaza yaptı.


Trafik kazası saat 22:15 sularında Kırıkkale – Ankara otoyolu üzerinde gerçekleşti. Yetkililerden alınan bilgilere göre M.Ş.’nin kullandığı 60 NL 939  plakalı araç sol şeritten giderken trafik nedeni ile ani fren yaptı. Ani fren yapması nedeni ile arkasında bulunan araçlarda ani fren yaparken A.A.’nın kullandığı 31 ABN 251 plakalı araç sürücü yolların ıslak olması nedeni ile kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın birbirine girdiği trafik kazası sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi gönderildi.

Polis ekipleri oluşan uzun trafiği tekrar açabilmek için büyük çaba sarf ederken ambulans ekipleri kazaya karışan araçlarda bulunan hafif yaralı vatandaşlarla ilgilendi. 5 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.



Son Güncelleme: 01.11.2020 21:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleTrafik KazasıZincirleme Kaza5 Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
Konya'da yaşlı adamın başı ve cinsel organını kesen şizofreni hastası katil zanlısı yakalandı
Konya'da yaşlı adamın başı ve cinsel organını kesen şizofreni hastası katil zanlısı yakalandı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'a İstanbul'da hüzünlü veda
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'a İstanbul'da hüzünlü veda
İstanbul Tıp Fakültesi inşaatında yangın! Patlama sesleri duyuldu
İstanbul Tıp Fakültesi inşaatında yangın! Patlama sesleri duyuldu
Enkaz altındaki Beril'den acı haber geldi
Enkaz altındaki Beril'den acı haber geldi
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
Tüvtürk araç muayene süreleri hangi tarihe kadar uzatıldı?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2019 Pazartesi - Burcunuza Göre Gündelik Yaşantınızda Sizi Neler Bekliyor
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi Netflix'te yayınlanacak mı?
Sokağa çıkma yasağında site bahçesi sokak sayılır mı?
2019 JANA sınav başvuruları ne zaman başlayacak?
Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 2 Kasım 2020 Pazartesi
BİM 2 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Ptt kargo cumartesi günleri hizmet veriyor mu? 2020 Ptt kargo cumartesi dağıtım yapar mı?
Melisa çayı nedir, nelere iyi gelir? Limon Otu çayı faydaları ve zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl demlenir?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.