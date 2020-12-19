Kırıkkale'de polis memuruna çarpan alkollü şahıs serbest bırakıldı

Olay, dün gece saatlerinde Kırıkkale’nin Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Saat 21’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında polis ekipleri, araçları durdurarak yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Denetim sırasında otomobiliyle hızla gelen Hamdi B., polislerin dur ihtarına uymayarak polise çarptı.
Polis memurunun ayağı kırıldı
Sorgu için Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Hamdi B.’nin 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bir polis memurunun ayağının kırılmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 19.12.2020 21:51