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Kırıkkale'de polis memuruna çarpan alkollü şahıs serbest bırakıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada dur ihtarına uymayarak polis memuruna çarpan alkollü şahıs, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:51
Kırıkkale'de polis memuruna çarpan alkollü şahıs serbest bırakıldı
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Olay, dün gece saatlerinde Kırıkkale’nin Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Saat 21’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında polis ekipleri, araçları durdurarak yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Denetim sırasında otomobiliyle hızla gelen Hamdi B., polislerin dur ihtarına uymayarak polise çarptı.

Polis memurunun ayağı kırıldı

Şahsın peşine düşen ekipler, bir süre sonra aracı Sanayi Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla Hamdi B. ve yanındaki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgu için Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Hamdi B.’nin 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bir polis memurunun ayağının kırılmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:51
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkalePolisAlkol
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