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Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlar oteli pavyona çevirdi!

Kırıkkale'de koronavirüs salgını için alınan tedbirlere uymayan oteli pavyona çeviren kişileri yapılan ihbar sonucunda polisler kıskıvrak yakaladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:35
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlar oteli pavyona çevirdi!
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Kırıkkale’de pavyona çevrilen müzikli ve içkili eğlence düzenleyen bir otele yapılan baskın sonucunda üçü kadın on iki kişiye koronavirüs salgını kısıtlamalarına uyulmadığı nedeniyle toplam 59.400 TL para cezası kesildi.

Odaların pencereleri kapatılmış

Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrasında başkaları görmesin diye odaların pençelerini straforla kapatıldığını gördü. Odalardaki dolapların içinden çok sayıda içki ele geçirildi. Otel sahibine ve otelde bulunan kişilere işlem uygulanarak serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:35
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleOtelPAvyonKORONA
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