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Kırıkkale'de çadırda kumar partisine baskın! Jandarmalar bile gözlerine inanamadı

Kırıkkale Yahşihan'da bir tarım arazinde kurulan çadırdaki kumar partisine baskın yapıldı. Kumar oynayan toplam 37 kişiye idari para cezası uygulandı. Görüntüler karşısında jandarma ekipleri bile şaşkına döndü

17 Eylül 2020 Perşembe 12:56
Kırıkkale'de çadırda kumar partisine baskın! Jandarmalar bile gözlerine inanamadı
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Akıllara durgunluk veren olay Kırıkkale Yahşihan'da yaşandı.

İlçe'de görevli jandarma ekiplerine bir köyüde tarla içinde kurulmuş büyük çadırda kumar oynanığı ihbar edildi. İhbarı değerlendiren ekipler hareket geçti ve kumar oynandığı iddia edilen kumar çadırını gece saatlerinde bastı ve görüntülere jandarma ekipleri bile inanamadı.


Gece saatlerinde jandarma tarafından basılan çadırda toplam 37 kişi sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayarak kumar oynarken suç üstü yakalandı ve kumar için çadıra getiren tombala makinelerine el konuldu.

Bir çoğu il ve ilçe dışından gelen ve kumar oynarken basılan 37 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası ayrıca kumar oynadıkları gerekçesiylede kişi başı 125 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler tarafından tüm malzemelere el konuldu ve kumar çadırı kaldırıldı. 



Son Güncelleme: 17.09.2020 12:56
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Anahtar Kelimeler:
KırıkaleYahşihanKumar Partisine Baskın
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