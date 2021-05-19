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Kırıkkale’de bir otomobil tarlaya devrildi, 1 yaralı

Kırıkkale’de bir otomobil dengesini kaybederek tarlaya devrildi. Kaza sırasında 1 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:29
Kırıkkale’de bir otomobil tarlaya devrildi, 1 yaralı
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Kırıkkale’de öğle saatlerinde Kırıkkale – Kırşehir kara yolu çevresinde bir otomobil kontrolden çıkarak yoldan saptı. Kontrol hakimiyetini yitiren sürücü yol kenarında bulunmakta olan bir tarlaya yuvarlandı. Kaza sırasında sürücü koltuğunda yer alan kişi yaralandı. Çevrede başka kimsenin bulunmamasıyla beraber başka bir yaralanma söz konusu olmadı. İhbarlar üzerine bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün, herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı dile getirildi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKırşehirKazaOtomobil Tarlaya Devrildi
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