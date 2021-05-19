Kırıkkale’de bir otomobil tarlaya devrildi, 1 yaralı

’de öğle saatlerinde Kırıkkale –kara yolu çevresinde bir otomobil kontrolden çıkarak yoldan saptı. Kontrol hakimiyetini yitiren sürücü yol kenarında bulunmakta olan bir tarlaya yuvarlandı.sırasında sürücü koltuğunda yer alan kişi yaralandı. Çevrede başka kimsenin bulunmamasıyla beraber başka bir yaralanma söz konusu olmadı. İhbarlar üzerine bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün, herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı dile getirildi.