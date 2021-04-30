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Kireç yüklü TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda devrildi!

Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda kireç yüklü TIR devrildi. Otoyolda bulunan köprünün ayağına çarparak devrilen TIR’da ölü bulunmuyor. Kazada sadece sürücü ağır yaralandı. Ayrıntılar haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 16:05
Kireç yüklü TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda devrildi!
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Edinilen bilgilere göre kaza saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edine istikameti, Uskumruköy Mevkii’nde meydana geldi. Kireç yüklü TIR, yolda bulunan köprünün ayağına çarparak devrildi. 51 KJ 169 plakalı kireç yüklü TIR, devrilmesi sonucunda şoför Erhan A. yaralandı. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprünün ayağına çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. TIR’ın kupasında sıkışan sürücü Erhan A. zorlu mücadele sonucunda bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve hemen en yakın hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü tedavi görürken Kuzey Marmara Otoyolu ise trafiğe kapatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaşanan göç ise trafiğe sebep oldu. 17 günlük tam kapanmanın olacağını duyan vatandaşlar şehir değiştirerek hareketliliğe sebep oldu. Tam kapanma döneminde birçok iş yeri hizmet veremeyeceği için vatandaşlar özel araçları ile yolculuk yapmaya başladı. Hareketliliğe sebep olan tam kapanma sonucunda Edine istikameti kullanan  vatandaşlar trafiğe takıldı. Edine yolunda trafik oluşurken yolda yapılan çalışmaların ardından trafik eski seyrine döndü.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara OtoyoluEdirneKireçTır
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