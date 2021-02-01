Kıraça Holding’in sahibi kim, kaç yaşında? İnan Kıraç’ın hayatı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ülkemiz için ilk olan ‘sürücüsüz otobüsün’ tanıtımı ve test sürücü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan test sürüşü, başarıyla gerçekleştirildi. Kıraça Holding’e bağlı Karsan Otomotiv tarafından geliştirilen araç, oldukça ilgi gördü. Aracı gören vatandaşlar, intenet üzerinden Kıraça Holding ve Karsan Otomotiv ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kıraça Holding’in sahibi kim?

İnan Kıraç’ın hayatı

1998 senesinde kurulan Kıraça Holding, Türk otomotivinde önemli bir konuma sahiptir. İnan Kıraç ve Claude Nahum ortaklığında kurulan şirket, otomotiv sektörü açısından birçok yeniliğe imza atmıştır.

1937 senesinde Eskişehir’de hayata gözlerini açan İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Londra’da alan Kıraç, Koç Holding’in sahibi Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile 1969 senesinde evlenmiştir. Bir süre Koç Holding’de görev alan İnan Kıraç, 1998 senesinde emekli olmuştur. Türk otomotiv sektörü için önemli bir isim olan Kıraç, sektörün gelişmesi için büyük hizmetlerde bulunmuştur.