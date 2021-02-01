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Kıraça Holding’in sahibi kim, kaç yaşında? İnan Kıraç’ın hayatı

Ülkemizin ilk akıllı ‘sürücüsüz otobüsü’ görücü karşısına çıktı. Karsan Otomotiv tarafından üretilen araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Peki, Karsan Otomotiv kimin? İşte detaylar...

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:51
Kıraça Holding’in sahibi kim, kaç yaşında? İnan Kıraç’ın hayatı
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Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ülkemiz için ilk olan ‘sürücüsüz otobüsün’ tanıtımı ve test sürücü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan test sürüşü, başarıyla gerçekleştirildi. Kıraça Holding’e bağlı Karsan Otomotiv tarafından geliştirilen araç, oldukça ilgi gördü. Aracı gören vatandaşlar, intenet üzerinden Kıraça Holding ve Karsan Otomotiv ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kıraça Holding’in sahibi kim?

1998 senesinde kurulan Kıraça Holding, Türk otomotivinde önemli bir konuma sahiptir. İnan Kıraç ve Claude Nahum ortaklığında kurulan şirket, otomotiv sektörü açısından birçok yeniliğe imza atmıştır.

İnan Kıraç’ın hayatı

1937 senesinde Eskişehir’de hayata gözlerini açan İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Londra’da alan Kıraç, Koç Holding’in sahibi Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile 1969 senesinde evlenmiştir. Bir süre Koç Holding’de görev alan İnan Kıraç, 1998 senesinde emekli olmuştur. Türk otomotiv sektörü için önemli bir isim olan Kıraç, sektörün gelişmesi için büyük hizmetlerde bulunmuştur.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:51
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Anahtar Kelimeler:
Kıraça HoldingInan KıraçKarsan Otomotiv
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