Kimlik numaralarına kısıtlama geliyor!

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı dijital dönüşüm ofisi başkanı olarak görev yapan Ali Taha Koç, vatandaşlık kimlik bilgileri ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. E-Devlet Kapısı sistemi üzerinden vatandaşların kullanımına sunulacak olan yeni değişiklikten bahseden Koç, kişilerin kimlik numaralarına bir kısıtlama koyarak, kendi bilgi ve iradeleri dışında herhangi şirket ortağı yada yetkilisi olmasının önüne geçebilmeyi hedeflerini söyledi.

MERSİS sisteminden başlatılan uygulamada şirket veya işletme gibi faaliyet başvuruları sırasında ortak yada yetkili olarak görev alacak olan kişinin kimlik bilgilerinin kimlik numaraları ile sorgulanmasının yapıldığını söyleyen Ali Taha Koç, vatandaşların bazı durumlarda kimlik numarasının amacı dışında kullanılmasının önüne geçebilmek adına yeni bir hizmetin daha siste üzerinden hayata geçirdiklerini belirtti.

E-Devlet sistemime eklenen şirket veya ticari işletmeler için ortak-yetkili oluşumunu engellenmesine yönelik kısıtlama işlemleri adı altında başlatılan uygulamada kişilerin kimlik numaralarına bir kısıtlama getirilerek bilgiler dışında numaralarının başka bir işleme tabi tutulmasını engelleyeceklerini ifade etti.