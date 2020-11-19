Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olanlar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacakları da kesin olarak belirlenmiş oldu. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında ülkemizde Covid-19 virüsü salgınına karşı yeni önlemlerin alınması kararı alındı. Bu kararlar arasında hafta sonunda uygulanacağı ifade edilen sokağa çıkma yasağı da yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre ülkemizin tüm şehirlerinde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin gün içinde 10.00-13.00 saatleri arasında, 20 yaşından küçüklerin ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri bildirildi. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri bulunan çalışanların bu uygulamadan istisna olacak şekilde, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ifade edildi.

Açık olacak olan işyeri ve işletmeler

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutulacak şekilde, ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’dan 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım saat 20.00’dan ise 23 Kasım 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri

İstisna kapsamında olacak olanlar

Genelge kapsamında açık olacak iş yeri ve kurumlarda yönetici, görevli ya da çalışan olarak yer alanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar ile çağrı merkezleri ile AFAD bünyesinde yer alacak olan görevliler istisna kapsamında yer alacaklar. İstisna bünyesinde olacakların tamamı aşağıdaki kısımda yer aldığı gibi olacaktır.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi), veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri