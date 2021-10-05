Kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 kazandı? Nobel Fizik Ödülü 2021 kazananları belli oldu

Dünyanın en prestijli bilim ödülü olarak kabul edilen Nobel Ödülleri, 2021 yılında da sahiplerini bulmayı sürdürüyor. Tıp alanında Nobel Ödülü’nün belli olmasından sonrasında gözler Nobel Fizik Ödülü 2021’e çevrildi. Peki kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 kazandı?

Kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 Kazandı?

Nobel Fizik Ödülü 2021 sahiplerini buldu. Büyük ödülvearasında paylaştırıldı. Ödülün sahiplerinden Syukuro Manabe, atmosferdeki karbondioksitin Dünya yüzeyini nasıl etkilediğini açıklayan bir iklim modelini üretti. Klaus Hasselmann ise iklim ve hava durumu arasında bağlantı kuran bir model geliştirdi. Son olarak Giorgio Parisi ise düzensiz karmaşık materyaller arasında bir düzen keşfetti. Parisi’nin keşfinin bir çok bilim dalına önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Büyük ödül olan 10 milyon İsveç Kronu (10 milyon TL) yarısı Giorgio Parisi’ye, diğer yarısı ise Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ikilisine verilmek üzere paylaştırılacak.