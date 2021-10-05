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Kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 kazandı? Nobel Fizik Ödülü 2021 kazananları belli oldu

Nobel Fizik Ödülü 2021 kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli bilim ödülü olarak gösterilen Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Peki Kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 kazandı? İşte yanıtı...

05 Ekim 2021 Salı 16:32
Kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 kazandı? Nobel Fizik Ödülü 2021 kazananları belli oldu
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Dünyanın en prestijli bilim ödülü olarak kabul edilen Nobel Ödülleri, 2021 yılında da sahiplerini bulmayı sürdürüyor. Tıp alanında Nobel Ödülü’nün belli olmasından sonrasında gözler Nobel Fizik Ödülü 2021’e çevrildi. Peki kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 kazandı?

Kimler Nobel Fizik Ödülü 2021 Kazandı?

Nobel Fizik Ödülü 2021 sahiplerini buldu. Büyük ödül Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi arasında paylaştırıldı. Ödülün sahiplerinden Syukuro Manabe, atmosferdeki karbondioksitin Dünya yüzeyini nasıl etkilediğini açıklayan bir iklim modelini üretti. Klaus Hasselmann ise iklim ve hava durumu arasında bağlantı kuran bir model geliştirdi. Son olarak Giorgio Parisi ise düzensiz karmaşık materyaller arasında bir düzen keşfetti. Parisi’nin keşfinin bir çok bilim dalına önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Büyük ödül olan 10 milyon İsveç Kronu (10 milyon TL) yarısı Giorgio Parisi’ye, diğer yarısı ise Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ikilisine verilmek üzere paylaştırılacak.

 


Son Güncelleme: 05.10.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
Klaus HasselmannNobel Fizik Ödülü 2021Giorgio ParisiSyukuro Manabe
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