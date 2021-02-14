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Kim Milyoner Olmak İster'de Fatma Aliye banknot sorusu yarışmaya damga vurdu.

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümündeki sorularla da haftaya damgasını vurdu. 200 TL'lik ve 50 TL'lik banknotlarla alakalı sorulan soruda izleyiciler ekrana kilitlendi.

14 Şubat 2021 Pazar 14:03
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatma Aliye banknot sorusu yarışmaya damga vurdu.
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ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi akşam sorulan  'Yunus Emre'nin bulunduğu paraları, Fatma Aliye banknotlarına bozduğumuzda kaç adet banknotunuz olur?' soru ile yine gündem oldu. Soru izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Kenan İmirzalioğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma programında sorulan banknot sorusu izleyicilerin intenette arattığı sorular arasında girdi. Sorunun cevabını merak eden izleyiciler ekran başına kilitlendi.

İşte yarışmada sorulan sorunun cevabı:

Yunus Emre'nin portresinin bulunduğu bir banknotu tamamı Fatma Aliye'nin portresinin bulunduğu banknotlardan olacak şekilde bozduğumuzda kaç adet bant notunuz olur?

A. 40

B. 10

C. 4

D. 2

Yunus Emre’nin portresi 200 TL’nin üzerinde yer almaktadır. Fatma Aliye’nin portresi de 50 TL’nin üzerinde yer almaktadır. Soru kapsamında 200’ü 50’ye böldüğümüz takdirde 4 sonucuna ulaşırız. Bu yüzden sorunun cevabı C şıkkıdır.

Soruya yanıt verecek olan yarışmacı ilk önce telefon joker hakkını kullandı. Daha sonra yüzde elli joker hakkına geçti. Bu jokerden sonra son iki şık olan C ve D kaldı.

Hangi banknotta hangi portre var?

5 TL: Ordinaryus Profesör Doktor Aydın Sayılı

10 TL: Profesör Doktor Cahit Arf

20 TL: Mimar Ahmed Kemaleddin

50 TL: Fatma Aliye Hanım

100 TL: Buhurizade Mustafa Itrî

200 TL: Yunus Emre

50 TL’lik banknotun üzerinde portresi olan Fatma Aliye kimdir?

Fatma Aliye Topuz olarak da bilinen Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancıdır. Fatma Aliye Hanım’ın Ref’et, Udi, Enin, Muhadarat, Hayal ve Hakikat adında beş romanı vardır. Romanlarından Hayal ve Hakikati Ahmet Mithat Efendi ile beraber kaleme almıştır.

200 TL’lik banknotun üzerinde portresi olan Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre, Türk Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Yunus Emre, hayatını erenler makamına erişmeye adamıştır.

Yunus Emre’nin iki eseri vardır. Bunlar, Divan ve Risaletü’n Nushiye’dir. Eserleri arasında yer alan Divan’da şiirleri aruz ölçüsü ile ve hece ölçüsü ile yazmıştır. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısri nüshası, Bursa nüshası bulunmaktadır. Nüshadan kasıt kopyadır.

Diğer eseri olan Risaletü’n Nushiye ise 1307’de yazdığı düşünülmektedir. Bu eser mesnevi tarzında yazılmıştır. 573 beyitten oluşan eser, dini, tasavvufi, ahlaki bir kitaptır. Kitap, “Öğütler Kitabı” anlamına da gelmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
KimmilyonerolmakisterYarışmaATV
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