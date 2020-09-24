İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Kim Milyoner Olmak İster telefon jokerinde Cem Yılmaz kahkahaya boğdu

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tanıtım fragmanında bir yarışmacının telefon jokerinde Cem Yılmaz'ın olduğu görüldü. Ünlü komedyenin bağlandığı anlara yer verilen tanıtım fragmanı kahkahaya boğdu.

24 Eylül 2020 Perşembe 17:51
Kim Milyoner Olmak İster telefon jokerinde Cem Yılmaz kahkahaya boğdu
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm tanıtım fragmanında bir yarışmacının telefon joker hakkında Cem Yılmaz’ı seçtiği görüldü.


Cumartesi akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelecek yarışma programının ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali adlı bir yarışmacı soruda joker hakkını kullanmak istedi ve jokerler arasında Cem Yılmaz’ın da yer aldığı görüldü. Esprili kimliğiyle bilinen Yılmaz ve İmirzalıoğlu arasında yaşanan diyalog ise izleyicileri gülme krizine soktu.




Son Güncelleme: 24.09.2020 17:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterCem Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak olmasına rağmen bir gece kulübünde önlemlerini hiçe sayan adam direk dansı yaptı.
Yasak olmasına rağmen bir gece kulübünde önlemlerini hiçe sayan adam direk dansı yaptı.
Elazığ'da pancar hasatı başladı
Elazığ'da pancar hasatı başladı
Kaza geçiren yaşlı çift sıkıştıkları araçtan telefon ile yardım istediler
Kaza geçiren yaşlı çift sıkıştıkları araçtan telefon ile yardım istediler
Uzaktan eğitim için kahvehaneyi okula çevirip sınırsız internet bağlatırdı
Uzaktan eğitim için kahvehaneyi okula çevirip sınırsız internet bağlatırdı
Sazlıdere barajında korkunç görüntü
Sazlıdere barajında korkunç görüntü
İstanbul'da feci kaza! 2 kişi ağır olmak üzere toplam 8 yaralı
İstanbul'da feci kaza! 2 kişi ağır olmak üzere toplam 8 yaralı

Popüler Haberler

İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı! Milyonlarca kişiye para yardımı!
Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara 10.000 TL kredi müjdesi geldi!
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020
Gençliğim Eyvah dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Gerekli koşulları sağlayanlara 1000 TL pandemi desteği!
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Netflix Atiye saat kaçta yayınlanacak?
SGK para iadesi nedir? Para iadesi sorgulama nasıl yapılır? SGK'dan toplu para alma şartları nelerdir?
1 Gün kaç Saat, kaç dakika, kaç saniyedir? Hesaplama detayları
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Çukur Aliço Ölecek mi? Aliço Çukur Dizisinden Ayrılıyor mu? Rıza Kocaoğlu Çukura Veda mı Edecek!
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Eylül 2020 Perşembe
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
A101'de 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.