Kim Milyoner Olmak İster telefon jokerinde Cem Yılmaz kahkahaya boğdu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm tanıtım fragmanında bir yarışmacının telefon joker hakkında Cem Yılmaz’ı seçtiği görüldü.

Cumartesi akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelecek yarışma programının ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali adlı bir yarışmacı soruda joker hakkını kullanmak istedi ve jokerler arasında Cem Yılmaz’ın da yer aldığı görüldü. Esprili kimliğiyle bilinen Yılmaz ve İmirzalıoğlu arasında yaşanan diyalog ise izleyicileri gülme krizine soktu.