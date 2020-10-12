Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kimdir, neden vefat etti?

Mehmet Abdi Bulut kimdir?

, geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Hukuk Fakültesi mezunu Bulut, 1993 yılında avukatlık yapmaya başlamıştı. 2004 ile 2014 yılları arasında 2 dönem boyunca belediye başkanlığı yapan Bulut, 2019 yılında yeniden başkanlığa seçilmişti.

1967 yılında Kilis’te dünyaya gelen Bulut, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak askerlik hizmetini yapmıştır. 2004 yılından 2019 yılına kadar toplam 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.