Kepez'de koronavirüs denetimler başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde bugün tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak koronavirüs denetimleri başlatıldı. Antalya’nın Kepez ilçesinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kaymakam Nusret Şahin denetimlere bizzat katıldı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘’Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte virüsten etkilenen vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından gerekli yardımlar ulaştırılmaktadır. Gerekli önlemleri almak adına çalışıyoruz’’ dedi.

Kaymakam Nusret Şahin ise ‘’Kepez esnafına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Her türlü kurallara uyuyorlar ve dikkat ediyorlar. Korunmak adına gerekli önlemleri de alıyorlar. İlçemizde koronavirüse karşı mücadele kapsamında bir anlayış hakim olduğu için mutluyuz. Biz devlet yetkilileri olarak her zaman her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz’’ açıklamalarında bulundu.