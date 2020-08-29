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Kendisini terk eden eşini cezaevinden kaçarak sokak ortasında kurşunladı

Diyarbakır yaşanan vahşi olayda Veysi Y. isimli zanlı kendisini terk ederek baba evine dönen eşini cezaevinden kaçarak sokak ortasında kurşunlayarak öldürdü.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 01:35
Kendisini terk eden eşini cezaevinden kaçarak sokak ortasında kurşunladı
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Kan donduran olay Diyarbakır Yenişehir'de yaşandı.

İlçe'de yaşayan Veysi Y. isimli vatandaş bir süre önce cezaevine girdi. Eşi Remziye Y. ise 1 çocuğuyla birlikte babasının evine geri döndü.


Cezaevinden kaçan Veysi Y. yanına aldığı tüfek ile Remziye Y. 'yi sokak ortasında kurşunladı.Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın olduğu yere düşerken zanlı Veysi Y. ise gözden kayboldu. Olayı görenlerin durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Remziye Y. olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Diğer yandan polis ekipleri kaçan zanlı Veysi Y.'yi yakalamak için çalışmalara başlatı. Talihsiz kadının cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 01:35
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