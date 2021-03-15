Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek, hakim karşısına çıktı

Antalya'da kendisini çıplak bir şekilde soyduktan sonra kelepçe takılarak işkence edilen ve ölümle tehdit edilen Melek İpek, işkenceci kocasını öldürmüştü. 7 Ocak günü meydana gelen olay sonrası tutuklanan Melek İpek'e hakkında hazırlanan iddianamede 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan Melek İpek'in ilk kezye çıkarak hakim karşısında savunmasını verdiği bildirildi. Duruşmaya öldürülen'in yakınları da katılırken Melek İpek'in ailesinin ve avukatlarının da katıldığı öğrenildi.

Mahkeme salonunda SEGBİS bağlantısı ile katılarak ifade veren Melek İpek'in eşi Ramazan İpek'in, kendisini daha önceden götürdüğü gölette saldırarak bekaretini bozduğunu ve ondan ayrılamaması için böyle birşey yaptığını söylediğini belirtti. Daha evlenmeden işkencelere maruz kaldığını söyleyen Melek İpek, hamile kaldıktan sonra da ters ilişkiye zorlandığını ve evlilikleri boyunca her fırsatta dayak yediğini belirtti. 8 yaşındaki kızının bir sürekli babasından şiddet gördüğünüm söyleyen İpek, 12 yıllık evliliğinin sürekli kavgalı geçtiği konusundaki sözleri de ifadesinde yer aldı.