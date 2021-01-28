Kendisinden haber alınamayan kadın, evde uyurken bulundu

28 Ocak 2021 Perşembe 19:29
Kocaeli
’nin İzmit
ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın 3.katında yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç’tan iki gün boyunca haber alınamadı. Endişelenen ev sahibi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye
ekipleri ulaştı.
Merdivenle balkona girdiler
İtfaiye, merdiven ile balkondan Meral Koç’un yaşadığı eve girdi. Ekiplerin incelemesinde kendisinden haber alınamayan kadın, koltukta uyurken bulundu. Güçlükle uyandırılan Meral Koç’un, uyku ilacı içtiği ve bu nedenle uyanamadığını söylediği öğrenildi.
Son Güncelleme: 28.01.2021 19:29
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