Kendisinden haber alınamayan kadın, evde uyurken bulundu

Merdivenle balkona girdiler

’ninilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın 3.katında yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç’tan iki gün boyunca haber alınamadı. Endişelenen ev sahibi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık veekipleri ulaştı.

İtfaiye, merdiven ile balkondan Meral Koç’un yaşadığı eve girdi. Ekiplerin incelemesinde kendisinden haber alınamayan kadın, koltukta uyurken bulundu. Güçlükle uyandırılan Meral Koç’un, uyku ilacı içtiği ve bu nedenle uyanamadığını söylediği öğrenildi.