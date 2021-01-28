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Kendisinden haber alınamayan kadın, evde uyurken bulundu

Kocaeli'de kendisinden iki gün boyunca kapıyı açmayan ve telefonlara yanıt vermeyen kadın, evinde uyurken bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:29
Kendisinden haber alınamayan kadın, evde uyurken bulundu
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Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın 3.katında yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç’tan iki gün boyunca haber alınamadı. Endişelenen ev sahibi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı.

Merdivenle balkona girdiler

İtfaiye, merdiven ile balkondan Meral Koç’un yaşadığı eve girdi. Ekiplerin incelemesinde kendisinden haber alınamayan kadın, koltukta uyurken bulundu. Güçlükle uyandırılan Meral Koç’un, uyku ilacı içtiği ve bu nedenle uyanamadığını söylediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliİzmitItfaiye
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