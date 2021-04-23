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Kendisinden haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 60 yaşındaki adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu.

23 Nisan 2021 Cuma 23:27
Kendisinden haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
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Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Uğur Orhan Cengiz’den uzun süre haber alamayan yakınları, Cengiz’in yatalak annesi ile beraber yaşadığı eve gitti.

Annesinin yanında cansız bedeni bulundu

Yakınları eve ulaştığında kapıyı çaldı ancak açan olmayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine ulaşan itfaiye, eve balkonun camını kırarak girdi. İçeri girdiklerinde Uğur Orhan Cengiz’i, yatalak annesinin yanında hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğlunun öldüğünü fark etmemiş

Yanı başında vefat eden oğlu ile aynı odada kalan anne Nazmiye Cengiz, eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının oğlunun öldüğünü fark etmediği öğrenilirken, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Uğur Orhan Cengiz’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:27
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYatalak Anne
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