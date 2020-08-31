Kendi kamyonu ile manevra yaparken kendi çocuğunun ölümüne sebep oldu

Acı olay dün Düzce Çilimli'de meydana geldi.

Kendi kamyonu ile hafriyat taşıma işleri yapan Cüneyt Kazancı isimli vatandaş bir yer inşaat alanında kendi kamyonu ile yük almak için geri geri manevra yaptı. bu esnada dışarıda bulunan kendi oğlu Hamza babasına doğru koştu. Talihsiz çocuk babasının kamyonunun altında kaldı.

Acı olayı gören baba hemen kendi oğlunu alıp hastaneye koştu. Ancak talihsiz çocuk hastane yolunda can verdi.

Olayı yaşayan acılı baba sinir krizi geçirdi.

Talihsiz çocuğun cenazesi bugün Çimili ilçesinde toprağa verildi.

Baba ve oğlunu sosyal medyada paylaşılan yan yana fotoğrafları ise yürekleri kor gibi dağladı.