Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz'a tepkiler artıyor

Keloğlan Ak Ülkede isimli kitapta yer alan şok cümleler kitabın yazarının gündem olmasına neden oldu. Kitaptaki skandal cümlelerin ardından kitabın yazarı Duran Yılmaz araştırılmaya başlandı. Duran Yılmaz’ın kaleme aldığı Keloğlan Ak Ülkede kitabına Hızır adlı karakterin bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ifadelerine yer veriliyor.

Kitabın bu cümlelere sosyal medyada gündem olurken, kitabın yazarı Duran Yılmaz’a tepki yağdı.

Duran Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Olay kitabın yazarı Duran Yılmaz 1942 doğumludur. Duran Yılmaz Antalya’da birçok köyde eğitmenlik yaparken, aynı zamanda çiftçilikle de uğraşmıştır. Yılmaz bir süre Almanya’da da öğretmen olarak görev almış ve 7 Nisan 1995 yılında vefat etmiştir.

Yılmaz ilk öyküsünü 1972 yılında Yeni Dergi’de yayımlamış ve ardından Yeni Adımlar, Yeni Toplum, Sanat Emeği, Türkiye Yazıları, Yarına Doğru gibi dergilerde de öyküler yayımlamıştır. Duran Yılmaz Yurt Yeri adlı öyküsüyle Yeni Adımlar dergisinde hikaye alanında birinci seçilmiştir.

Eserleri

Öykü: Yörük Hikâyeleri (1983), Kadın Korkusu (1992)

Çocuk Kitabı: Keloğlan ve Ak Ülke (1981)