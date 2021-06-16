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Kedi yediğini söyleyen Japon vatandaş sınır dışı edildi

Son dakika haberine göre Küçükçekmece’de yavru kedileri yakalayan ve sonra yediği öğrenilen Japon uyruklu D.M tespit edilerek para cezasına çarptırıldı. Küçükçekmece sakinleri vahşi adamı burada istememeleri üzerine sınır dışı edildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:32
Kedi yediğini söyleyen Japon vatandaş sınır dışı edildi
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Edinilen bilgilere göre İstanbul Küçükçekmece’de iddialara göre Japon uyruklu D.M 3 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Gültepe Mahallesi’nde sokakta bulunan yavru kedileri yakalayıp yiyen D.M ihbarlar üzerine yakalandı.

Vatandaşlar sokakta bulunan yavru kedilerin kayıp olduğunu fark etmesi üzerine sokak sakini bir vatandaş geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördüğünü açıkladı.

Polise ihbar eden vatandaş durumu fark etmesi üzerine D.M saldırıda bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri D.M.'yi, yakalayarak polis merkezine götürdü.

 Kedileri boğarak öldürdüğünü daha sonra pişirip yediğini itiraf eden Japon uyruklu adam 10 bin 375 lira para cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece sakinleri yavru kedileri beslediklerini büyüttüklerini açıkladı. Yuva yaparak onları koruduklarını dile getiren vatandaşlar yavru kedilerin bir sabah olmadığını gördü. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız, burada istemiyoruz. Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz" dedi.

Para cezasından sonra sınır dışı edilen Japon uyruklu adam ülkesine gönderildi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 12:32
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