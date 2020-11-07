Kazım Koyuncu 49.yaş gününde sevenleri tarafından anılıyor

1971 yılında Artvin’de dünyaya gelen ve 2005 yılında akciğer kanseri sebebi ile yaşama veda eden Kazım Koyuncu 7 Kasım’da 49. Doğum gününde sevdikleri tarafından saygıyla anılıyor. Rock müziğin sevilen isimlerinden birisi olan Koyuncu, Zuğaşi Berepe isimli bir grupla çalmaya başladı. İlk olarak Va Mişkunan isimli albümü çıkaran grup sonrasında İgzas albümlerini çıkaran genç sanatçı il solo albümü Viya’yı satışa çıkardı.

2002 yılında Gülbeyaz isimli dizinin şarkılarını yapan ve bazı bölümlerinde rol alan Koyuncu, 2004 yılında Hayde albümünü çıkararak sevilen bir isim haline geldi. 25 Haziran’da Akciğer kanserine yakalanan Koyuncu, 2005 yılında hayata gözlerini yumdu.

Trabzonlu olan ve Trabzonspor hayranı olan Kazım Koyuncu, Trabzonspor hakkında takımını en güçlüleri yenen ve herkese karşı koyan bir kahraman olarak gördüğünü açıklamıştı.