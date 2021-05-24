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Kazada yaralanan kişi sağlık çalışanlarına ve polise saldırdı

Van'da iki aracın çarpışması şeklinde kaza yapan kişi kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendisini tedavi etmeye çalışan doktor ve hemşirelere saldıran yaralı, müdahale eden polise de saldırdı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
Kazada yaralanan kişi sağlık çalışanlarına ve polise saldırdı
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Van’da trafik kazası geçiren ve kazada yaralanan kişi götürüldüğü hastanede sağlık çalışanlarına ve polise saldırdı. Saldırgan başka bir hastaneye kaldırıldı.

Olay Van’a bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. İki aracın birbirine çarpışması ile gerçekleşen kazada yaralılar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve ayağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede bulunan doktor, hemşire ve polise saldırdı.

Kendisine müdahale etmek isteyen doktora yumruk atan saldırgan, sonrasında hemşirelere ve araya giren polise saldırdı. Yaralı kişi başka hastaneye kaldırılırken, sağlık çalışanları ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu, doktorun göğsüne aldığı darbe nedeni ile ağrısı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
VanSağlıkçalışanı
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