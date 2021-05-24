Kazada yaralanan kişi sağlık çalışanlarına ve polise saldırdı

Van’da trafik kazası geçiren ve kazada yaralanan kişi götürüldüğü hastanede sağlık çalışanlarına ve polise saldırdı. Saldırgan başka bir hastaneye kaldırıldı.
Kendisine müdahale etmek isteyen doktora yumruk atan saldırgan, sonrasında hemşirelere ve araya giren polise saldırdı. Yaralı kişi başka hastaneye kaldırılırken, sağlık çalışanları ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu, doktorun göğsüne aldığı darbe nedeni ile ağrısı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 24.05.2021 00:21