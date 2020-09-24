Kaza geçiren yaşlı çift sıkıştıkları araçtan telefon ile yardım istediler

Antalya Kumluca'da Karacaağaç Mahallesi Göllü yaylasında ikamet eden 75 yaşındaki Hıdır Ataman ve eşi yetmiş iki yaşındaki Elif Ataman çifti merkeze inmek için araçlarıyla yola çıktılar. Kavşağa geldiklerinde dönmek iserken kayalık alana düşen otomobil içerisinde yaşlı çift sıkıştı.

Araç içerisinde sıkışan yaşlı çift 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri yanında itfaiye ve polis ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçtan çıkarılan çifttin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılarak yaralanan çift en yakın hastaneye kaldırıldılar.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaşlı çift kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ederken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.