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Kaza geçiren polis memuru şehit oldu

Antalya'da yaşanan üzücü olayda,yunus ekibinde görevli bir polis memuru geçirdiği kaza sonrasında şehit oldu.

22 Eylül 2020 Salı 09:48
Kaza geçiren polis memuru şehit oldu
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Kahreden üzücü haber Antalya Muratpaşa'dan geldi

Tuncay Çakar isimli polis memuru ilçe'de yunus ekiplerinde görev yapıyordu.

Dün gece görevi başında olan Çakar, Antalya Muratpaşa'da yolda seyir halindeyken bir üst geçitte aniden kontrolünü kaybetti. Bir süre yolda savrulan motosiklet üst geçitte yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil servis bildirdi. Sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi ve kazada yaralanan Polis memuru ve motorsiklet sürücüsü Tuncay Çakar ile arkasındaki arkadaşı Onur Küçük'e ilk müdahale yapıldı ve yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen polis memur Onur Küçük kurtarılamayarak şehit oldu. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Tuncay Çakar'ın ise tedavisine devam ediliyor.

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 09:48
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AntalyaKazaPolis Memuru şehit OlduŞehit
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