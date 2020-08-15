Kaz Dağlarında orman giriş çıkışları valilik tarafından kaldırıldı

Balıkesir Valiliği tarafından Kaz Dağlarına giriş-çıkışlar,hertürlü ATV,UTV,motorsiklet kullanımı sportif faaliyetler ve kamp çadır konaklamalarının kaldırıldığı bildirildi.Belirlenen orman alanlarında ise piknik ve mangal yapımları saat 09:00 -20:00 arasında izin verilecek.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile kazdağları ormanlık alanına giriş çıkışlar kapatıldı.Ayrıca orman yolu içerisindeki her türlü atv,utv,motorsiklet ve benzeri araç kullanımı, her türlü sportif amaçlı faaliyetler ve çadırlı kamp yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Piknik ve mangal için ise belirtilen yerler ve saatler dışında mangal ,piknik ve semavere izin verilmeyeceği eklendi.