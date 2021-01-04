İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası, kayyum atamalarına karşı çıkan öğrenciler Üniversitede protesto gösterileri düzenlediler. Polisin engel olduğu protestolar sırasında eylem yapan öğrencilere müdahalede bulunan polis kampüs kapısına kelepçe takarak girişi engelledi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:06
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak ataması yapılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kayyum olarak gelerek akademik görev almasını istemeyen öğrenciler, üniversitenin önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenlemeye başladılar.

Akademik personelin kayyum olarak atanmaması, seçilmiş kişilerin gelmesi gerektiğini savunan bir grup öğrenci, tüm akademik alanda görev yapacak olan rektörlerin seçimlerle belirlenmesi gerektiği talebinde bulundular.

Üniversitede yaşanan protesto gösterilerini engellemek adına bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken eyleme müdahalede bulunan polis, kampüse girmek için yürüyen öğrencilere biber gazı sıkarak geri çekilmelerini sağladı. Üniversitenin güney kampüsü tarafında geçmek isteye öğrencileri engellemek isteyen polis giriş kapısına kelepçe takarak öğrencileri durdurdu.

Boğaziçi Üniversitesi rektör reddi eylemlerine İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik  ve ODTÜ öğrencileri de destek verirken öğrencilerin kampüs önünde bekleyişleri devam ediyor.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiMelih BuluKayyumRektörProtestoEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!
Sit alanında kazı yapan defineciler iş üstünde yakalandı!
Sit alanında kazı yapan defineciler iş üstünde yakalandı!

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
MTV 1. Taksit ödemesinde ödeme son günü ne zaman? 2020 Ocak MTV ödeme son tarihi
Beni Bırakma yeni sezonda devam edecek mi? Beni Bırakma 4. sezonda yayınlanacak mı?
Mucize Doktor Berhayat Hospital gerçekte var mı? Mucize Doktor'daki hastane nerededir?
Zuhal Topal’la Sofrada yeni hafta yarışmacıları isimleri ve bilgileri
Xiaomi Mi Band 5 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Band 5 özellikleri ve satış fiyatı belli oldu!
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Ocak 2021
2021 trend erkek saç modelleri
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Ocak 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.