Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak ataması yapılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kayyum olarak gelerek akademik görev almasını istemeyen öğrenciler, üniversitenin önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenlemeye başladılar.

Akademik personelin kayyum olarak atanmaması, seçilmiş kişilerin gelmesi gerektiğini savunan bir grup öğrenci, tüm akademik alanda görev yapacak olan rektörlerin seçimlerle belirlenmesi gerektiği talebinde bulundular.

Üniversitede yaşanan protesto gösterilerini engellemek adına bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken eyleme müdahalede bulunan polis, kampüse girmek için yürüyen öğrencilere biber gazı sıkarak geri çekilmelerini sağladı. Üniversitenin güney kampüsü tarafında geçmek isteye öğrencileri engellemek isteyen polis giriş kapısına kelepçe takarak öğrencileri durdurdu.

Boğaziçi Üniversitesi rektör reddi eylemlerine İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik ve ODTÜ öğrencileri de destek verirken öğrencilerin kampüs önünde bekleyişleri devam ediyor.