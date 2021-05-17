Kayseri'de yürüyüş yapan vatandaş yamaçtan yuvarlanarak yaralandı!

Kayseri’de yaşanan talihsiz olayda yürüyüş yapan bir kişi dengesini kaybetmesi sonrasında 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yamaçtan yuvarlanan vatandaş olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor’unilçesinde yaşanan olayda Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir bölgede yürüyüş yapan O.Ş. isimli vatandaş dengesini kaybederek 6 metrelik yükseklikte ki yamaca. İhbarlar sonrasında olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken O.Ş.’nin başından ve bacağından yaralandı.

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