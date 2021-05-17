İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kayseri'de yürüyüş yapan vatandaş yamaçtan yuvarlanarak yaralandı!

Kayseri'de yaşanan olayda Erciyes Üniversitesi yerleşkesine bağlı bölgede yürüyüş yapan vatandaş yamaçtan yuvarlandı. 6 metreden aşağı düşen vatandaş yaralanırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:01
Kayseri'de yürüyüş yapan vatandaş yamaçtan yuvarlanarak yaralandı!
Takip Et:

Kayseri’de yaşanan talihsiz olayda yürüyüş yapan bir kişi dengesini kaybetmesi sonrasında 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yamaçtan yuvarlanan vatandaş olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor’un Talas ilçesinde yaşanan olayda Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir bölgede yürüyüş yapan O.Ş. isimli vatandaş dengesini kaybederek 6 metrelik yükseklikte ki yamaca yuvarlandı. İhbarlar sonrasında olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken O.Ş.’nin başından ve bacağından yaralandı.

,


Son Güncelleme: 17.05.2021 01:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KayseriTalasYamaç6 MetreYuvarlandıYaralandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi

Popüler Haberler

2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan'ın hayatı!
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2021
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2021 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Akrep konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
100 Numaralı Adam filmi ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu ve oyuncuları
E-devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yöntemleri nelerdir? Trafik cezası itiraz edilir mi?
Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 106. Bölüm fragmanı izle
Seni Çok Bekledim Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz hakkında bilgiler
TV yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Akıncı 21. bölüm fragman izle - Akıncı 21 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Kanal D canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.