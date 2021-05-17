Kayseri'de yürüyüş yapan vatandaş yamaçtan yuvarlanarak yaralandı!

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:01
Kayseri’de yaşanan talihsiz olayda yürüyüş yapan bir kişi dengesini kaybetmesi sonrasında 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yamaçtan yuvarlanan vatandaş olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kayserispor’un Talas
ilçesinde yaşanan olayda Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir bölgede yürüyüş yapan O.Ş. isimli vatandaş dengesini kaybederek 6 metrelik yükseklikte ki yamaca yuvarlandı
. İhbarlar sonrasında olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken O.Ş.’nin başından ve bacağından yaralandı.
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Son Güncelleme: 17.05.2021 01:01
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