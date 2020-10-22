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Kayseri'de yapılan DAEŞ operasyonunda Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı!

Kayseri'de alınan ihbarlar sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri DAEŞ üyesi olduğu kesinleşen ve geçtiğimiz yıllarda Suriye'de terör faaliyetlerinde bulunan bir kişiyi tutukladı. Sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen DAEŞ üyesi daha sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ekim 2020 Perşembe 22:42
Kayseri'de yapılan DAEŞ operasyonunda Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı!
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Ülkemizde son haftalarda yaşanan DAEŞ hareketliliğinde yeni operasyonlar yapılmaya devam ediyor. Kayseri’de gerçekleştirilen DAEŞ operasyonunda Suriye uyruklu olduğu kesinleşen bir kişi tutuklandı.


Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu ihbarı alınan bir kişi soruşturuluyordu. DAEŞ üyeliği kesinleşen ve ülkemizde terör saldırı yapması beklenen Suriye uyruklu bir kişi yapılan operasyon ile tutuklandı.

Suriyeli olduğu kesinleşen A.B.E. isimli şahıs sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yapılan operasyonlarda 2012 – 2016 yılları arasında Suriye’nin Hama yakınlarında silahlı terör saldırılarında bulunduğu kesinleşen bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Yapılan incelemeler sonucunda DAEŞ üyesi A.B.E.’nin DAEŞ’e katılmak üzere hazırlık içerisinde olduğu ve kaçak yollarla Suriye’ye gideceği aktarıldı.



Son Güncelleme: 22.10.2020 22:42
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Anahtar Kelimeler:
KayseriDaeş OperasyonuSuriyeli1 Tutuklu
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