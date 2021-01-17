Kayseri'de yakınlarının ulaşamadığı yaşlı kadın evinde de bulunamadı

Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki yaşlı kadın hakkında yakınları ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri ve itfaiye ekipleri yaşlı kadının evine girdi ancak kadın evinde bulunulamadı.

Olay Kayseri Melikgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden haber alamayan 65 yaşındaki Emine K.’nin tanıdıkları polisi arayarak yaşlı kadına ulaşamadıklarını söyledi. İhbar üzerine yaşlı kadının evine gelen emniyet ve itfaiye ekipleri eve balkondan girdi ancak evde kimsenin olmadığı görüldü.

Evinde de bulunamayan Emine K. Hakkında arama çalışmaları başlatıldı.