Kayseri'de talihsiz genç 13. kattan aşağı düştü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda 14 katlı apartmanın 13. katında ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Hüseyin Meriç Yiğit, iddialara göre balkonda oturduğu esnada bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda genç otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.