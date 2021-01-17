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Kayseri'de polisin dur uyarısına uymayan kişiler kovalamaca sonrasında yakalandı

Kayseri Melikgazi'de sokağa çıkma yasağı sırasında polisin dur uyarılarına uymayarak kaçan ticari araçta bulunan dört kişi araçtan inerek kaçmaya devam etti. Kaçan dört kişiden ikisi yakalanırken diğer iki kişi aranmaya devam ediyor.

17 Ocak 2021 Pazar 23:37
Kayseri'de polisin dur uyarısına uymayan kişiler kovalamaca sonrasında yakalandı
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Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinde denetim yapan polisler tarafından durdurulmak istenen araç durmayınca polis ekipleri aracın peşine düştü. Uzun kovalamaca sonrasında kaçmaya çalışan kişiler yakalandı.

Olay Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinin Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı gerçekleşti. Polis tarafından durdurulmak istenen 51 KV 646 plakalı araçta bulunan Yusuf K, Osman Y ve iki kişi polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştı. Araçtan inerek koşarak kaçmaya çalışan dört kişiden ikisi, polisin çabalarının ardından Osman Kavuncu Bulvarı’nda yakalandı.

Yakalanan kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından dolayı 3.150 TL’şer ceza yazıldı. Kaçan kişileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgazi
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