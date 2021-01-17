Kayseri'de polisin dur uyarısına uymayan kişiler kovalamaca sonrasında yakalandı

Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinde denetim yapan polisler tarafından durdurulmak istenen araç durmayınca polis ekipleri aracın peşine düştü. Uzun kovalamaca sonrasında kaçmaya çalışan kişiler yakalandı.

Olay Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinin Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı gerçekleşti. Polis tarafından durdurulmak istenen 51 KV 646 plakalı araçta bulunan Yusuf K, Osman Y ve iki kişi polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştı. Araçtan inerek koşarak kaçmaya çalışan dört kişiden ikisi, polisin çabalarının ardından Osman Kavuncu Bulvarı’nda yakalandı.

Yakalanan kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından dolayı 3.150 TL’şer ceza yazıldı. Kaçan kişileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.