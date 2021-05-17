Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

’de gece saatlerinde otomobiliyle beraber polislerden kaçmayı amaçlayan ehliyetsiz bir sürücü ve araçta yer alan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Polisin “dur” ihtarını görmezden gelen sürücü ve polis ekipleri arasında 5 kilometrelik bir kovalamaca gerçekleşti. Uzun süren kovalamaca sonucu, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yakalandı. Sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye hemtan hem polis ihtarını görmezden gelmekten hem de sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza kesilirken, araçta yer alan diğer kişilere de sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza kesildi.