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Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’de otomobille polisin “dur” ihtarını görmezden gelen sürücü kovalamacaya yol açtı. Kovalamaca sonucu araçta bulunan 4 kişi yakalandı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 05:00
Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Kayseri’de gece saatlerinde otomobiliyle beraber polislerden kaçmayı amaçlayan ehliyetsiz bir sürücü ve araçta yer alan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Polisin “dur” ihtarını görmezden gelen sürücü ve polis ekipleri arasında 5 kilometrelik bir kovalamaca gerçekleşti. Uzun süren kovalamaca sonucu, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yakalandı. Sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye hem ehliyetsiz araç kullanmaktan hem polis ihtarını görmezden gelmekten hem de sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza kesilirken, araçta yer alan diğer kişilere de sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza kesildi.


Son Güncelleme: 17.05.2021 05:00
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Anahtar Kelimeler:
KayseriPolis KovalamacasıSokağa çıkma Yasağı IhlaliEhliyetsiz Araç Kullanmak
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