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Kayseri'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde duvarlar çatladı

Kayseri'de gece saatlerinde ard arda meydana gelen depremde halk büyük panik yaşarken merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4,6 depremde ise bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

02 Şubat 2021 Salı 09:32
Kayseri'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde duvarlar çatladı
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AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kayseri'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Gece saat 03:02'de meydana gelen depremin derinliği 16.70 km olarak ölçülürken deprem sırasında bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi.

AFAD verilerinde açıklanan deprem sonrasında peş peşe 5 artçı deprem daha meydana gelirken yaşanan sarsıntılar Sivas ve Yozgat'a bağlı ilçelerde de hissedildi. Son depremler listesinde saat 03:14'e kadar sıra ile 1.9, 1.3, 2.1, 1.2 ve 1.8 şiddetindeki toplam 6 depremin kaydedildiği görüldü. 

Merkeze bağlı Sarıoğlan ilçesi başta olmak üzere Gemerek ilçesine bağlı sınır köylerinde de deprem şiddetli hissedilirken halk kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan sarsıntı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Afet durumundan edinilen bilgilere göre ilçe ve çevre köylerde herhangi bir olumsuz durum bilgisinin gelmediğini duyurdu.

Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafında koordine edilen ekipler AFAD ekipleriyle birlikte olası bir olumsuzluk durumları için hazır halde bekletildiği bilgisi paylaşıldı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 09:32
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KayseriDepremSon DepremlerSon Depremler Listesi
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