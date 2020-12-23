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Kayseri'de korkutan yangın! Kimsenin yaşamadığı evde yangın çıktı

Kayseri Kocasinan'da içinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Çevreden geçenlerin ihbarı ile eve gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:49
Kayseri'de korkutan yangın! Kimsenin yaşamadığı evde yangın çıktı
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Kayseri’ye bağlı Kocasinan ilçesinde bulunan iki katlı bir evde sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Evin boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Olay Kayseri’ye bağlı Kocasinan ilçesinin Sahabiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Bor Sokak’ta bulunan ve kullanılmayan bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangını gören ve ihbar eden çevredeki kişiler sayesinde itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü.

Evde kimsenin yaşamaması nedeni ile herhangi bir can kaybı bulunmazken yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.



Son Güncelleme: 23.12.2020 23:49
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Anahtar Kelimeler:
KayseriYangın
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