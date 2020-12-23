Kayseri'de korkutan yangın! Kimsenin yaşamadığı evde yangın çıktı

Kayseri’ye bağlı Kocasinan ilçesinde bulunan iki katlı bir evde sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Evin boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Olay Kayseri’ye bağlı Kocasinan ilçesinin Sahabiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Bor Sokak’ta bulunan ve kullanılmayan bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangını gören ve ihbar eden çevredeki kişiler sayesinde itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü.

Evde kimsenin yaşamaması nedeni ile herhangi bir can kaybı bulunmazken yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.