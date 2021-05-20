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Kayseri'de kontrolden çıkan araç kanala düştü

Kayseri Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kanala düştü. Ekipler tarafından araç içinden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:13
Kayseri'de kontrolden çıkan araç kanala düştü
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Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinde kontrolünü kaybeden araç sürücüsü kanala düştü. Araç sürücüsü kazada yaralandı.

Olay Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesinde yaşandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi üzerinde seyreden Y.K isimli kişinin kullandığı 38 ADK 323 plakalı Ford marka ticari araç kontrolden çıktı. Sürücü Y.K’nin kontrolü kaybetmesi üzerine araç yolun ortasında bulunan kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü tedavi için hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kanala düşen araç çekici yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKaza
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