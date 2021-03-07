Kayseri'de kısıtlama saatinde polisi gören şahıs aracını bırakarak kaçtı!

ilinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli şahıs aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Koronavirüs pandemisi kapsamında turuncu kategoride yer alan Kayseri ilindenın başladığı sıralardailçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde 38 KS 565 plakalı otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin kovalamacısı sonucunda ortalardan kaybolan sürücüyü Kocasinan ilçesi Argıncık Alsancak Mahallesi'nde Gece Kartalları fark etti. Gece Kartalları tarafından kontrol edilmek istenilen araç sürücüsü kaçarak ortalardan kayboldu. Polis ekipleri patlak lastikli ve trafik kazasına karışmış olduğu belirlenen otomobilde yaptıkları incelemenin ardındanyü yakalamak için çalışma başlattı.