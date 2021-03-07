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Kayseri'de kısıtlama saatinde polisi gören şahıs aracını bırakarak kaçtı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunulan bir araçtaki sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri aracını bırakarak kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.

07 Mart 2021 Pazar 11:50
Kayseri'de kısıtlama saatinde polisi gören şahıs aracını bırakarak kaçtı!
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Kayseri ilinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli şahıs aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Koronavirüs pandemisi kapsamında turuncu kategoride yer alan Kayseri ilinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı sıralarda Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde 38 KS 565 plakalı otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin kovalamacısı sonucunda ortalardan kaybolan sürücüyü Kocasinan ilçesi Argıncık Alsancak Mahallesi'nde Gece Kartalları fark etti. Gece Kartalları tarafından kontrol edilmek istenilen araç sürücüsü kaçarak ortalardan kayboldu. Polis ekipleri patlak lastikli ve trafik kazasına karışmış olduğu belirlenen otomobilde yaptıkları incelemenin ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgaziKaçan SürücüSokağa çıkma Kısıtlaması
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