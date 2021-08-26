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Kayseri’de hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezası verilen kadın yakalandı

Kayseri’de hakkında hırsızlık suçundan hüküm kararı olan bir kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası verilen kadın cezaevine gönderildi. Kadının çok sayıda hırsızlık suçu olduğu öğrenildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:58
Kayseri’de hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezası verilen kadın yakalandı
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Kayseri’de hırsızlık suçunda uzun süredir aranan 44 yaşındaki Emine K.yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda hakkında yakalama kararı olan Emine K. saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

44 yaşındaki Emine K’nın çok sayıda hırsızlık suçunda sabıkası olduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verildiği bildirildi. Yakalanan kadın işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 26.08.2021 11:58
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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkKayseri
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