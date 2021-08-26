Kayseri’de hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezası verilen kadın yakalandı

’desuçunda uzun süredir aranan 44 yaşındaki Emine K.yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda hakkında yakalama kararı olan Emine K. saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

44 yaşındaki Emine K’nın çok sayıda hırsızlık suçunda sabıkası olduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verildiği bildirildi. Yakalanan kadın işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.