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Kayseri’de apartmanda çıkan yangın sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 04:52
Kayseri’de apartmanda çıkan yangın sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde patlak veren yangın çevredeki vatandaşları paniğe sürükledi. Bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın yayılarak çevredekileri korkuttu. Bodrum katında yaşamakta olan kişi ise elinden geldiği kadar yangını söndürmeye çabalayınca yangın dumanından etkilenerek fenalık geçirdi. Bayılan şahıs itfaiye ekipleri tarafından bulundu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmemekte. Yangın sırasında birçok mal kaybı yaşandığı dile getirildi.


Son Güncelleme: 17.05.2021 04:52
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Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgaziYangın
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