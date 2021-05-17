Kayseri’de apartmanda çıkan yangın sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı

’ninilçesinde gece saatlerinde patlak verençevredeki vatandaşları paniğe sürükledi. Bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın yayılarak çevredekileri korkuttu. Bodrum katında yaşamakta olan kişi ise elinden geldiği kadar yangını söndürmeye çabalayınca yangın dumanından etkilenerek fenalık geçirdi. Bayılan şahıs itfaiye ekipleri tarafından bulundu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmemekte. Yangın sırasında birçok mal kaybı yaşandığı dile getirildi.