Kayseri'de 4.6'lık deprem

Dün yaşanan İzmirlerinin ardından bugün de’de deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan son malumata göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçülmüştür. 03.02 sularında meydana gelen depremin merkezi Sarıoğlan ilçesidir. Gece saatlerinde yaşanması sebebi ile de birçok kişiyi uykusundan uyandırarak korkutmuştur.