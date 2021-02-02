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Kayseri'de 4.6'lık deprem

Kayseri'de 03.02'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.6 . Sarıoğlan merkezli deprem insanları korkuttu.

02 Şubat 2021 Salı 03:44
Kayseri'de 4.6'lık deprem
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Dün yaşanan İzmir depremlerinin ardından bugün de Kayseri’de deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan son malumata göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçülmüştür. 03.02 sularında meydana gelen depremin merkezi Sarıoğlan ilçesidir. Gece saatlerinde yaşanması sebebi ile de birçok kişiyi uykusundan uyandırarak korkutmuştur.



Son Güncelleme: 02.02.2021 03:44
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Anahtar Kelimeler:
DepremKayseriKayseride Deprem4.6
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