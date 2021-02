Kayseri’de 2 Aracın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı!

Kayseri’de 2 aracın çarpıştığı kazadan 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Akşam saat 21.30 sularında Kayseri’nin Sivas Caddesi ile Sami İpek Bulvarının birleştiği kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yusuf C. kontrolündeki 38 SV 782 plakalı hafif ticari araç, Fatih D. yönetimindeki 40 NB 068 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans çağırıldı. Yaşanan kaza sonucu yaralanan Can S., Yusuf A. ve Yusuf C. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 aracın karıştığı kaza hakkında olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

İşte olaya ait görüntüler;