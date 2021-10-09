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Kayseri’de 14’ünü kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki genç bir apartmanın 14’üncü katından otomobilin üzerine düştü. 14’üncü kattan düşen genç hayatını kaybetti.

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:31
Kayseri’de 14’ünü kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gülük Mahallesinde 14 katlı bir apartmanın en üst katından bir kişi düştü. Apartmanın merdiven boşluğundan düştüğü öğrenilen 22 yaşındaki genç apartmanın önünde park halinde duran otomobilin üstüne düştü.

Korkunç olay sonucunda 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 09.10.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
MelikgaziKayseri
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