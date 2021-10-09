Kayseri’de 14’ünü kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti

’ninilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gülük Mahallesinde 14 katlı bir apartmanın en üst katından bir kişi düştü. Apartmanın merdiven boşluğundan düştüğü öğrenilen 22 yaşındaki genç apartmanın önünde park halinde duran otomobilin üstüne düştü.

Korkunç olay sonucunda 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.