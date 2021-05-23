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Kayıp olan kadın kocası tarafından katledilmiş! Cani koca bir de kayıp başvurusunda bulunmuş

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gün önce kayıp olan 36 yaşındaki Aslı Öztürk, cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eşi tarafından öldürülen genç kadının cansız bedenine ulaşıldı Cani koca karısının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuş.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:57
Kayıp olan kadın kocası tarafından katledilmiş! Cani koca bir de kayıp başvurusunda bulunmuş
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Aslı Öztürk (36) koca vahşetine kurban gittiği öğrenildi. Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde oturan Aslı Öztürk’ten 3 gündür haber alınamaması üzerine eşi Mesut Öztürk (36) karısının bulunması için jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri ihbar üzerine Öztürk için arama başlatılırken ekipler koca Mesut Öztürk’ten şüphe duydular. Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemesinde koca Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığını gördü. Görüntüleri gören ekipler hemen Mesut Öztürk için yakalama kararı çıkardı. Yakalanan Mesut Öztürk her şeyi itiraf etti. İddiasında eşi ile küfürleştiğini ve hakaret yüzünden kavga ettiğini açıkladı. Katil zanlısı koca Öztürk’ü nasıl öldürdüğüne dair konuşmada bulundu. Öztürk: “Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

Katil zanlısı Öztürk, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:57
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Anahtar Kelimeler:
JandarmaMesut öztürkAslı öztürkKocaAlanya
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