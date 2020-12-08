Kayınpederiyle tartışan genç kadın intihar etti

Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Pınar Y. isimli kadın şubat ayında evlenen ve eşi askere gittikten sonra kayınpederinin evinde yaşamaya başladı. İddialara göre genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederiyle tartıştı.

Kanlar içinde bulundu

Tartışma sonrasında odasına giden 18 yaşındaki genç kadın, evdekiyla başına ateş etti. Silah sesini duyar duymaz odaya giren yakınları, Pınar Y.’nin kanlar içerisindeki bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Pınar Y.’yi Şehit Kamil Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Pınar Y.’nin cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.