Kayınbaba terör estirdi! Damadına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen olayda, Fikret Demiral isimli kişi uzun süredir görmediği çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gitti. Demiral ile kayınbabası Mehmet Aydın arasında çıkan tartışmada, Demiral hızla koşarak evden ayrıldı. Demiral’ı takip eden kayınbaba Aydın, yol boyunca damadı ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aydın, yanında getirdiği silahıyla damadına 4 el ateş etti. Kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demiral, kanlar içerisinde kaldı.
Damadı hayatını kaybetti
Kayınbaba teslim oldu
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine devam ederken, kayınpeder Mehmet Aydın ise yakınındaki karakola giderek teslim oldu.
Son Güncelleme: 05.12.2020 18:29