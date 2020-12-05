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Kayınbaba terör estirdi! Damadına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli'nde boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına gelerek çocuğunu görmek isteyen baba, kayınpederi tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:29
Kayınbaba terör estirdi! Damadına sokak ortasında kurşun yağdırdı
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen olayda, Fikret Demiral isimli kişi uzun süredir görmediği çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gitti. Demiral ile kayınbabası Mehmet Aydın arasında çıkan tartışmada, Demiral hızla koşarak evden ayrıldı. Demiral’ı takip eden kayınbaba Aydın, yol boyunca damadı ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aydın, yanında getirdiği silahıyla damadına 4 el ateş etti. Kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demiral, kanlar içerisinde kaldı.

Damadı hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Fikret Demiral, ekiplerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kayınbaba teslim oldu

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine devam ederken, kayınpeder Mehmet Aydın ise yakınındaki karakola giderek teslim oldu.



Son Güncelleme: 05.12.2020 18:29
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDamatKayınbabaSilah
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