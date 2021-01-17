İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği...
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...

Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu

Kocaeli Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun 13 Ocak 2021 gününden itibaren haber alınamaması sonucu polis ekipleri doktoru aramak için 100 kişilik arama kurtarma ekipleri devreye girdi. Son olarak Kocaeli Valiliği ise Uzman Doktor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

17 Ocak 2021 Pazar 13:47
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu
Takip Et:

13 Ocak günü itibari ile evden çıktıktan itibaren bir daha kendisinden haber alınamaması Uğur Tolun’un ailesini telaşlandırdı. Polise giderek aranma talebinde bulunana aile sabırsızlıkla bekleyişlerini sürdürüyor. 13 Ocak gününden beri telefonu kapalı olan Tosun’un Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumu’nun son açıklaması ise: "14 Ocak'tan itibaren yapılan arama çalışmaları bugün de devam etmekte olup arazi şartlarının güçlüğü, mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim ve denetiminde çalışmalar netice alınana kadar sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Valilik ise sonuç alana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi. Kapsamlı şekilde aranan doktor diğer 2 ilden Sakarya ve Kırklareli olarak jandarma ekipleri, itfaiye, kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD gibi birçok kuruluşun yardım ettiği aramada 67 araç, iş makineleri, kross motorların bulunduğu birçok arama araç gereçleri ile arandığı biliniyor. 



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliDoktorUğur Tolun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun’dan havalanan uçak acil iniş yaptı!
Samsun’dan havalanan uçak acil iniş yaptı!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Bursa’da 2 katlı binada yangın! Yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu
Bursa’da 2 katlı binada yangın! Yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Havalimanı'nda panik anları! Uçak acil iniş izni istedi
İstanbul Havalimanı'nda panik anları! Uçak acil iniş izni istedi
Son dakika: Çanakkale ve İzmir’de deprem meydana geldi
Son dakika: Çanakkale ve İzmir’de deprem meydana geldi

Popüler Haberler

Beşiktaş - Galatasaray maçı VAR hakemi kim oldu? BJK GS maçı hakemi ve VAR hakemleri
Aşı kimlere yapılmayacak? 20 yaş altı aşılanacak mı?
Acemi Anneler Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk kimdir?
İŞKUR evde iş ilanları ve başvuru yolları
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini Cantuğ Turay canlandırıyor
Bugün kimin maçı var 17 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Askere giderken neler götürülür, neler götürülmez?
Acemi Anneler dizisine katılan Tolga Akman kimdir? Murat karakteri kimdir?
Merkez Bankası Fast ödeme sistemi nedir? Fast ödeme sistemi ne zaman kullanılacak?
Telefon dolu gözüküyor ama sarjı yok, dolmuyor sebebi nedir?
IBAN ile isim sorgulama ve hesap numarası öğrenme işlemleri
Mutant ve mutasyon geçiren virüs ne demektir?
Fox TV Gorbi dizisi konusu ne? 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Güz Masalı neden yok? Kanal 7 Güz Masalı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Acemi Anneler dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Merve Üçer kimdir?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.