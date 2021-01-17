Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu

13 Ocak günü itibari ile evden çıktıktan itibaren bir daha kendisinden haber alınamaması Uğur Tolun’un ailesini telaşlandırdı. Polise giderek aranma talebinde bulunana aile sabırsızlıkla bekleyişlerini sürdürüyor. 13 Ocak gününden beri telefonu kapalı olan Tosun’un Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumu’nun son açıklaması ise: "14 Ocak'tan itibaren yapılan arama çalışmaları bugün de devam etmekte olup arazi şartlarının güçlüğü, mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim ve denetiminde çalışmalar netice alınana kadar sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.





Valilik ise sonuç alana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi. Kapsamlı şekilde aranan doktor diğer 2 ilden Sakarya ve Kırklareli olarak jandarma ekipleri, itfaiye, kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD gibi birçok kuruluşun yardım ettiği aramada 67 araç, iş makineleri, kross motorların bulunduğu birçok arama araç gereçleri ile arandığı biliniyor.



