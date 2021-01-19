Kayan aracını durdurmak isteyen kişi duvarla araç arasında kaldı

İstanbul’a bağlı Anavutköy’de aracını satmak için götüren kişi karla kaplı yokuşta aracının geri geri kaymasını durdurmak için aracın arkasına geçip durdurmaya çalışan kişi araçla duvar arasında sıkıştı. Araç sahibi yara almadan kurtuldu.

Olay Anavutköy’de meydana geldi. Aracını satmak için alıcı bulan Nurullah Çerkezoğlu, aracı yokuş aşağıya geriye doğru kaymaya başladı. Aracının satmadan önce zarara uğramasından korkan Çerkezoğlu aracını durdurmak isterken duvar ile araç arasında kaldı. Duvar ile aracın arasında sıkışan adam çevrede bulunan sitenin güvenliğinden yardım istedi. Yardım ile kurtulan Nurullah Çerkezoğlu, araca bir şey olmasından korktuğu için yaptığını, kendisine bir şey olacağını düşünmediğini söyledi. Araç sürücüsü yara almadan çıkarıldığı yerden çıkarıldı.

İşte o anlar..