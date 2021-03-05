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Kavgalı aileler sonunda barıştı

Muş’un Bulanık ilçesinde iki aile arasında kavga çıkmıştı. Bulanık ilçesinde bulunan emekçi ve kuşçu aileleri büyük uğraşlar sonucunda barıştırıldı.

05 Mart 2021 Cuma 15:14
Kavgalı aileler sonunda barıştı
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Muş’a bağlı Bulanık ilçesinde iki aile arasında uzun bir süredir büyük bir tartışma yaşanıyordu. Bulanık ilçesindeki emekçi ve kuşçu aileleri uzun bir süre husumetin ardından köy camisinde düzenlenen tören sonrasında barıştırıldı. Törene ilçe kaymakamı ile ilçe müftüsü katıldı. Üst düzey devlet görevlilerinin haricinde birçok vatandaşın da katıldığı törende Uzun bir süredir birbirine husumet besleyen bu iki ailenin barıştırılması çok zor bir şekilde gerçekleştirildi. Bu olayın husumet yaşayan diğer ailelere de önek teşkil edeceği düşünülüyor. Maalesef doğuda buna ve buna benzer birçok olay yaşanmaktadır. Bizler Müslümanız ve bu husumet Müslümanlığa yakışmıyor bundan dolayı bütün kavgalı insanların bir an önce barışması gerekiyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
MuşBulanık
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