Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.

Bir ticaret merkezinde tartıştığı atan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen esnaf, şahıstan şikâyetçi oldu. Olay Şişli’de bir ticaret merkezinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı Ç.B. (21) tarafından 12. kattan aşağı atılarak hayatı tehlikeye girdi. Şans esnaftan yanaydı ki 5 metrelik bir mesafe ile sadece bir kat aşağı düşerek durumu kırıklarla hastanede bir müddet tedavi altına alınarak atlattı. Esnaf, zanlıdan şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen o saniyeler Ç.B. isimli şahısın esnaf İlyas Demirci'yi boğazından tutarak demir korkuluklara getirdiği ve aşağıya attığı an be an görülmekte. Durumla ilgili soruşturma devam ediyor.