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Kastamonu'da son dakika orman yangını! 6 köy ve mahalle boşaltıldı

Kastamonu'da çıkan son dakika orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Tedbir amacıyla 6 köy ve mahalle boşaltıldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 22:14
Kastamonu'da son dakika orman yangını! 6 köy ve mahalle boşaltıldı
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Derekaraağaç Köyü’nde henüz tespit edilemeyen bir sebeple 500 hektarı aşkın bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etkisi hızla artış gösteren yangın kısa süre içerisinde genişçe bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerine sıçradı.


Vatandaşların ihbarıyla Taşköprü ile Kastamonu itfaiye ekipleriyle Kastamonu Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle çevredeki ilçelere yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Hem karadan hem havadan müdahale

Etkisini gösteren yangını söndürebilmek için itfaiye ekipleri hem hava hem de karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangın dumanından etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

6 köy ve mahalle boşaltıldı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangının çevredeki köyleri tehlike altına aldığını işaret ederek tedbir amacıyla 6 köy ve mahallenin boşaltıldığını aktardı. Havadan 1 uçağın ve 2 helikopterin, yerdeyse çok sayıda araç ve teçhizatla müdahale edildiğini işaret eden Çakır, rüzgar etkisi nedeniyle ne yazık ki yangının şuanda kontrol altında olmadığını açıkladı.



Son Güncelleme: 02.09.2020 22:14
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KastamonuSon DakikaYangın
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